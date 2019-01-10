Azizname, Akpınar ve Gezen'e destek mesajı nedeniyle iptal edildi

Azizname oyununun 20 Ocak’taki Sakarya gösterisi Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e verdikleri destek mesajı nedeniyle AKP'li Serdivan Belediyesi tarafından engellendi. Belediye, oyun için yaptığı salon tahsisini iptal etti.

Medyayazar'ın haberine göre Azizname oyununu sergileyen Cumhuriyet Sahnesi sosyal medya hesabından iki usta sanatçı için destek mesajı atmaları sebebiyle Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde oynanacak oyunlarının yetkililerce iptal edildiğini açıkladı.

Aziz Nesin’in yazdığı Yücel Erten’in yönettiği oyunun iptali ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Tiyatrosu, “Özür dilemesi gereken biz olmadığımız halde, özür diliyoruz” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle; “Özür dilemesi gereken biz olmadığımız halde; Mesleğimizin duayenleri ve büyük ustaları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e sosyal medya hesaplarımızdan destek mesajı yayımlamış olmamız sebep gösterilerek, 20 Ocak tarihli Sedirvan Kültür Merkezi salon tahsisimiz ilgili makamlarca iptal edilmiştir.Bu nedenle ‘Azizname’ oyunumuzu sergileyemeyeceğiz. Bizden kaynaklanmayan bu durum için kıymetli Sakarya seyircimizden özür dileriz.”

NE OLMUŞTU?

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Halk TV'deki bir program sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirel ifadeler kullanmaları sonrası soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen “Cumhurbaşkanına Hakaret”, Metin Akpınar ise “Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik etme” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlarından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilmişti.

İki sanatçı yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla serbest bırakılmıştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)