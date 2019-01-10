10 Ocak 2019 12:54Son Düzenlenme Tarihi: 11 Ocak 2019 11:08
Sinop'ta balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan kişi aranıyor
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinde kaybolan Murat Yağcı'yı arama çalışmaları sürüyor.
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Fotoğraf: DHA
Karadeniz'de Gerze açıklarında dün batan, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kurtarıldığı balıkçı teknesinde kaybolan Murat Yağcı'nın bulunması amacıyla dün akşam ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Sahil güvenlik ekibi, kuvvetli rüzgara rağmen Karadeniz'de Yağcı'nın bulunması için çalışmalarına devam ediyor.
Gerze ilçesi Döngel mevkisinde dün, içinde 4 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin batması sonucu Nadir Özer yaşamını yitirmiş, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarılmış, Murat Yağcı ise kaybolmuştu.
Yılmaz ve Çetin, Gerze'deki tedavilerinin ardından Sinop Devlet Hastanesine sevk edilmişti. (AA)