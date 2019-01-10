İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Gelecek hafta uzaya 2 uydu fırlatacağız

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, ölümünün 2'nci yılında başkent Tahran'da anıldı. Anma programına Rafsancani'nin aile fertleri ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanı sıra din adamları ve siyasetçiler katıldı.

Ruhani, burada yaptığı konuşmada bugünkü İran'ın savunma gücü ve yeni ile orta seviyedeki teknolojisinin Rafsancani'nin emeklerinin bir sonucu olduğunu belirterek, “Gelecek hafta kendi ürettiğimiz roketlerle uzaya 2 uydu fırlatacağız” dedi.

İran’ın geçtiğimiz haftalarda uydu fırlatma çalışmaları için sürdürdüğü test çalışmaları ABD’nin tepkisini çekmişti. ABD’den yapılan açıklamalarda çalışmaların sürdürülmesi durumunda daha ağır yaptırımlar uygulanacağı ifade edilmişti. İran ise ‘yaptırım’ açıklamasına karşı çalışmaların sürdürüleceği yanıtını vermişti. (Tahran/AA)