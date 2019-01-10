10 Ekim katliamı için 'Barış Meydanı'na hala yanıt yok

10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler saldırının 39. ayında da unutulmadı. 103 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önünde bir araya gelen aileler, sendikalar ve siyasi partiler buraya karanfiller bıraktı.

10 Ekim Derneği yönetici İhsan Seylan, “39 ay önce burada 103 canımızı kaybettik. O günden beri yaralarımız taze. O günden beri kanları buradaki taşlarda duruyor. Hala evinden çıkamayan anneler var. Bugüne kadar hiçbir şekilde yüreklerimize su serpilmedi. Burayı çocuklarımızın mezarı olarak gören aileler olarak, hâlâ anıt olmayan buraya her geldiğinde acı ve hüzünle karşılaşıyoruz. Bu konudaki girişimlerimiz hep sonuçsuz kaldı, hala net bir cevap bize sunulmadı” dedi. Katliamın gerçekleştiği Ankara Garı meydanının emek, demokrasi ve barış meydanı adıyla düzenlenmesini istediklerini söyleyen Seylan, “Biz burada düşen barış bayrağını en yükseğe kaldıracağız. Onların hayallerini gerçekleştirmek için son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de, 10 Ekim mitingine barış ve demokrasi talepleriyle geldiklerini ama Ortsdoğu’da savaş isteyenler ve Türkiye'deki işbirlikçilerinin bir katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

Bugüne kadar süren yargılamalarda sorumluların yargılanmadığını ifade eden Bozgeyik, Cumartesi Anneleri, Roboskili aileler gibi gerçek bir adalet için bu mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)