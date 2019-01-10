CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Süreç zor bir süreç. Çok adil bir ortam yok onu da biliyoruz. Hak ve hukuk çok fazla irdelenmiyor. Onu da biliyoruz. Doğru değiller. Vatandaşımız şikayetçi. İstanbul'da herkesle konuşuyoruz. Herkes mutsuz" diye konuştu.

İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Kadıköy Evlendirme Dairesi’ndeki toplantıda konuşan İmamoğlu, "Biz İstanbul ittifakı diye bir kavrama talibiz. İstanbul'da herkesin oyunu istiyoruz. Biz sadece iki siyasi parti ile değil, İstanbul'daki tüm unsurların oy verdiği ve bu şekilde kazanan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Sonrasında da bütün kentlinin yönettiği farklı demokratik kavramlarla, son yıllarda uzaklaştığımız evrensel kavramlarla bir yönetim anlayışının buluştuğu bir süreci var etmek istiyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Süreç zor bir süreç. Çok adil bir ortam yok onu da biliyoruz.Hak ve hukuk çok fazla irdelenmiyor. Onu da biliyoruz. Doğru değiller. Vatandaşımız şikayetçi. İstanbul'da herkesle konuşuyoruz. Herkes mutsuz. Neredeyse yüzde 60 insan bu kenti terk etmek istiyor. Bu kadim ve güzel kentin tadına varamıyor. Dolayısıyla biz bu sefer başaracağız. Çünkü değişim zamanının geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.(HABER MERKEZİ)

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek