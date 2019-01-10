Uzundereliler Adem Petrol’e karşı bir kez daha kazandı

Metehan UD

İzmir

İzmir’de yerel mahkeme Uzundere köylülerini sevindiren bir karar daha verdi. Mahkeme, Bakanlığın Adem Petrol isimli şirkete verdiği ikinci jeotermal kaynak arama iznini bozdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yargı kararlarının arkasından dolanarak İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Uzundere Mahallesi sınırları içerisinde kalan parsel için bir kez daha verdiği jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışması izni, yine mahkemeden döndü. Mahkeme kararına rağmen verilen ÇED kararı iptal edildi.

268 Uzundereli ile Uzundere Mahallesi Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği ve Karabağlar Belediyesi tarafından açılan davada İzmir 1. İdare Mahkemesi 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunu’nu gerekçe göstererek idari işlemi hukuka uygun bulmadı.

Kararda “İşleme konu olan projeye ilişkin ruhsat sahasında, açılması planlanan sondaj kuyusundan itibaren 3 kilometrelik alan içerisinde zeytinlik alanlar bulunduğu ve söz konusu faaliyette zeytinliklere zarar vermeden, kimyevi atık bırakmayan, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşıldığından” ifadelerine yer verildi.

UZUNDERELİLER NÖBET TUTMUŞTU

Kararı Evrensel’e değerlendiren Uzundereliler sevinçli olduklarını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını benzer süreçlerin tekrar yaşanmaması için mahkeme kararlarını dikkate almaya çağırdı. Uzundereliler, yaşam alanlarını, tarlalarını, zeytinlikleri tehlikeye atacak benzer durumlara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi. Bakanlığın her iki kararına karşı Uzundereliler sondaj çalışmasının yapıldığı alanda günlerce nöbet tutmuştu. Son olarak geçtiğimiz yılın temmuz ayında çalışmalara başlayan şirket ruhsat süresi dolunca sondajı durdurmuştu.

PATRON AKP’Lİ

İzin verilen Adem Petrol’ün Sahibi Ercan Turan bir dönem AKP İzmir il yöneticiliği yaptı ve 2015 seçimlerinde de milletvekilliği için adaylık başvurusunda bulundu ancak kabul edilmedi. AKP döneminde servetini büyüten isimler arasında olan Turan, Azerbaycan’da petrol çıkararak satışını yapıyor.

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