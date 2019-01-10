Kulis: İdris Naim Şahin aday gösterilmeyecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP ve İYİ Parti'nin İdris Naim Şahin'in adaylığı hakkında karar verdiğini söyledi. Sarıkaya, "Ordu’dan İdris Naim Şahin’in var olmayan adaylık meselesi iki partide de kapanmış bulunuyor" ifadesini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Ordu'dan İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı olarak gösterileceği iddiası tartışma yaratmıştı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP ve İYİ Parti’nin yerel seçimlerde Ordu’dan aday göstereceği iddia edilen İdris Naim Şahin hakkında karar verildiğini yazdı.

Sarıkaya, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Ordu’nun CHP ile yapılan ittifak kapsamındaki iller dışında olduğunu ve “Bizim de İdris Naim Şahin’i aday gösterme gibi bir planımız yok” sözlerinin kullandığını yazdı.

Sarıkaya CHP’ye dair kulis bilgilerini ise şu sözlerle aktardı:

“CHP’nin etkin ve yetkin isimlerine de sordum… Şahin ile İçişleri Bakanlığı döneminde yaşanılan kavgaları anımsatıp eklediler: Şahin’in bırakın adaylığını, adını düşünmemizin olanağı yok…” (HABER MERKEZİ)