EGO'nun şantiyesinde çalışan işçiler ücretlerini istiyor

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Mamak şantiyesinde, taşeron firmadan 3 aylık ücretlerini alamayan işçiler basın açıklamasıyla duruma tepki gösterdi.

Şantiyenin önünde toplanan 27 işçi, 6 ay çalıştıklarını, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ücretlerini alamadıkları için işten ayrıldıklarını söyledi. İşçilerden Mehmet Efiloğlu, Nisan ayında şantiyede çalışmaya başladıklarını, 15 Mayıs'ta sigortalarının yapıldığını belirtti.

'SEÇİM DÖNEMİ DİYE KİMSE BİZİMLE İLGİLENMİYOR'

11 Kasım'da işten ayrıldıklarını belirten Efiloğlu, "Toplam 54 kişiyiz ve toplam 240 bin TL tutarındaki paramızı alamadık. Biz EGO Genel Müdürlüğü'ne olsun, CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) olsun defalarca yazılı dilekçe verdik. Ancak bu 54 kişi adına hiçbirine olumlu bir cevap alamadık. Üst düzey politikacılarla da görüşmeye çalışıyoruz ancak kimse bizimle seçim dönemi olduğu için ilgilenmiyor. Meclis'e girmeye çalışıyoruz, orada da bir şekilde yolumuz kesiliyor gidemiyoruz" dedi.

Taşeron firmanın 'Size borcum var, ödeyeceğim ama ana firmadan paranızı alamadım, bu yüzden de ödeme yapamıyorum' dediğini aktaran işçi Efiloğlu, ''Ana firmanın yetkilileri ile konuşuyoruz. 'Bizden alacakları kalmadı, 120 bin TL alacakları var, başka da bir alacakları yok' şeklinde beyanda bulunuyorlar. Bunların hepsi sahtekarlık hepsi de yalan dolan. Biz hakkımız olan paramızı istiyoruz" diye konuştu. (DHA)