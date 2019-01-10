İstanbul ve Bursa'da fırtına çatıları uçurdu

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan moloz parçaları önce yan binanın üzerine ardından cadde üzerine düştü. O sırada yolda araç ve insanların olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina sahiplerinden bilgi aldı.

Fotoğraf: DHA

DAHA GEÇ BİR SAATTE OLSA İNSANLAR ÖLEBİLİRDİ

Daire sahiplerinden Recep Bulut “Sabah büyük bir gürültüyle yataktan uyandık. Çatının üzerindeki beton parçaları bizim çatının üzerine ve yere cadde üzerine düşmüş. Açtım camı baktım yollarda da yıkılmış. Sabah erken saatlerde olduğu için herhangi bir can kaybı olmadı ama biraz daha geç bir saatte olsaydı insanlar ölebilirdi. Şu an binamızda hasar var belediye ekiplerine bilgi verdik” dedi. (İstanbul/DHA)

Fotoğraf: DHA

BURSA'DA FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Akşam saatlerinde başlayan ve saatte 90 kilometre hıza ulaşan lodos sonucu birçok ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Fırtınanın etkisiyle şehrin yüksek kesimleri başta olmak üzere bir çok bölgede ağaçlar kırılırken evlerin çatılarında da hasara yol açtı. (Bursa/EVRENSEL)