İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (10 Ocak 2019)
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferleri iptal etti.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş/DHA
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti. Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılan feribot seferleri de lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
İDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER
- 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
- 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
BUDO'DA İPTAL SEFERLER
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
- 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
BEŞİKTAŞ-ADALAR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatları, Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Şehit Hatları'nın iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.
Değerli yolcularımız,— Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) 10 Ocak 2019
12:00, 15:30 ve 18:00 Adalar-Beşiktaş seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamada, saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar-Beşiktaş ve saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
ÇANAKKALE'DE ADALARA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması gereken tarifeli tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Çanakkale Boğaz hattındaki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor. (HABER MERKEZİ)