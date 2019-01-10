İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (10 Ocak 2019)

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti. Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılan feribot seferleri de lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

İDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

BUDO'DA İPTAL SEFERLER

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

BEŞİKTAŞ-ADALAR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları, Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Şehit Hatları'nın iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.

Değerli yolcularımız,



12:00, 15:30 ve 18:00 Adalar-Beşiktaş seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. — Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) 10 Ocak 2019

Açıklamada, saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar-Beşiktaş ve saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

ÇANAKKALE'DE ADALARA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması gereken tarifeli tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor. (HABER MERKEZİ)