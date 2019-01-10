Kriz dönemi kent filmleri: Çıplak Vatandaş

Kriz koşullarını doğru anlamayı hedefleyen ve bunun için sinemadan yararlanan 'Kadıköy Her Şey' grubu, bugün (10 Ocak Perşembe) "Çıplak Vatandaş" filmini gösterecek. Ardından Hakkı Özdal'ın katılımı ile film ve kriz üzerine söyleşi gerçekleştirilecek.

Kadıköy Her Şey grubu, tarihin, sanatın taşıdıklarıyla bugüne, içinden geçilen buhran dönemine bakıyor. Bir süredir düzenledikleri “Kent Filmleri” gösterim ve söyleşileri ile bunu hedefleyen 'Kadıköy Her Şey'in etkinlik kuşağına, Kadıköy halkının yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Grup daha önce de iktidar, toplumsal cinsiyet, toplumsal hareketler ve ekoloji temalarına dair “Başka 1 Atölye” ile birlikte etkinlikler düzenlemişti.

EKONOMİK KRİZ DÖNEMİNDE KENT FİLMLERİ

Seriye 'Güneşli Pazartesiler' filmiyle başlandı ve filme barış imzacısı akademisyenlerden Hakan Koçak söyleşisi eşlik etti. Bu etkinlikte Koçak, filmde grev zamanı tazminatını alıp çıkan işçileri hatırlattı ve 89-90 Bahar Eylemleri’nden bahsetti. Koçak, bugünkü kriz koşullarından çıkışın en önemli ihtiyacının işçi sınıfının ekonomik mücadeleyi aşmasından geçtiğini vurguladı.

'Atları da Vururlar' filmi söyleşindeyse Sinema yazarı Şenay Aydemir yer aldı. Aydemir filme dair yorumunda bugüne de not düştü: “Bizim şov dediğimiz ve 50’lerden, 60’lardan beri tartıştığımız yanılsama duygusunu insanların kapitalist dünyada başarıya ulaşma çabalarını gösteren bir film.”

'Demiryolcular' (The Navigators) filmi İngiltere’de gerçekleşen özelleştirmeler sonucu işçilerin hayatlarının nasıl değiştiğini anlatıyor. Gösterim sonrasında Liman-İş Örgütlenme Uzmanı Sinan Ceviz ile söyleşi gerçekleşti. Sinan Ceviz İngiltere işçi sınıfının örgütlü mücadele tarihinin genişliğine rağmen nasıl darbeler aldığını vurgularken, krize karşı en büyük gücün işçi ve emekçilerin örgütlülüğü olduğunu belirtti.

Serinin son filmi 'Çıplak Vatandaş' Hakkı Özdal’ın katılımı ile 10 Ocak’ta Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün salonunda, 19.30’da gerçekleşecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)