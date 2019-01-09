Mahkemeden 'Yaşasın adalet' diyen profesöre: İddialı laflar etmeyin

Barış bildirisini imzaladığı için yargılanan akademisyenlerden Prof. Dr. Haldun Gülalp duruşmada "Beraatimi istiyorum, 'Yaşasın adalet' diyorum" dedi. Mahkeme Başkanı ise bu sözlere “Çok iddialı şeyler söylemeyin” yanıtını verdi.

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzaladıkları için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla haklarında dava açılan 1128 akademisyenden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Haldun Gülalp, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Davada Gülalp hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Bianet’te yer alan habere göre, karardan önce son sözü sorulan Gülalp “Ne diyeyim yaşasın adalet diyeyim” diye konuştu. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, “Öyle iddialı laflar etmeyin” dedi ve kararı açıkladı. Gülalp'e de diğer duruşmalardaki gerekçeler tekrar edilerek 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Öte yandan bugün üç ayrı mahkemede 15 akademisyenin duruşmaları görüldü. 10 akademisyene "örgüt propagandası yapmak" suçu sabit görülerek 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 9 kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı. HAGB istemeyen Esra Arsan'ın cezası ise 2 yıl denetimle ertelendi. (HABER MERKEZİ)