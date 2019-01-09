10 Ocak Perşembe günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği yerler

Günlerdir pek çok kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 10 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilen il ve ilçeler şöyle:

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun buzlanma ve don nedeniyle il genelinde 10 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de, merkeze bağlı belde ve köy okullarında eğitim ve öğretime, il genelinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle kent merkezine bağlı belde ve köylerdeki okullar ile il genelindeki taşımalı eğitim yapılan okullar 10 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildi.

AKSARAY

Aksaray’da, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Aksaray’da dün gece saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime ara verilecek.

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan yağış ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle Gölköy, Aybastı, Korgan, Gürgentepe, Kabataş, Çatalpınar, Çaybaşı, Akkuş, Ulubey, Kumru, Mesudiye ve İkizce ilçesindeki okullarda eğitime 10 Ocak Perşembe ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahallesi ile Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, Demirci ve İslamdağ Mahallesi'nde de eğitime ara verileceği ifade edildi.

Ayrıca, Perşembe ilçe merkezindeki okullar hariç, mahallelerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

KARS

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının il genelinde etkili olması nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan kentte 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle hem hava hem de kara ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle 111 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

VAN'DA İKİ İLÇE

Van'ın Çatak ve Çaldıran ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okulların, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tatil edildiğini belirtti.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin mağdur olmamaları için ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

ELAZIĞ'DA İKİ İLÇE

Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır"denildi.

BİTLİS'TE ÜÇ İLÇE

Bitlis'in Mutki, Hizan ve Tatvan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

ADIYAMAN SİNCİK

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ilçe genelindeki tüm okulların 10 Ocak Perşembe günü tatil edildiğini açıkladı.

MARDİN VE SİİRT

Mardin'in Midyat, Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

BİNGÖL'DE ALTI İLÇE

Bingöl'de, aşırı buzlanma ve kar nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Genç ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki okulların tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı. (HABER MERKEZİ)

9 Ocak Çarşamba günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il/ilçeler