Ucuz kömür dağıtmak yerine elektrik fiyatları düşürülsün çağrısı

Yeşil Sol Parti Adana İl Örgütü, Adana'da yasal sınırları aşan hava kirliliğine dikkat çekmek için basın toplantısı düzenledi.

Doğalgazın bulunmadığı güney mahallerinden Seyhan İlçesine bağlı Emek Mahallesi Muhtarlığı önünde yapılan basın açıklamasında, halkın sağlığını tehdit eden ucuz kömür dağıtmak yerine kömür dağıtmak için istenen fakirlik belgesi alan yurttaşlara aralık, ocak ve şubat ayları elektrik faturalarından yarı yarıya indirim yapılması istendi.

ADANA'NIN HAVASI DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SINIRLARININ 27 KATI KİRLİ

Adana'da solunan havada bulunan partikül oranı ile ilgili resmi ölçümlerin Dünya Sağlık Örgütü standartlarının 27, Türkiye standartlarının 6 katı oranında olduğunun paylaşıldığı açıklamada konuşan Yaşar Gökoğlu, Adana'nın geliri daha yüksek vatandaşların yaşadığı Adana'nın kuzeyinde bulunan doğalgazla ilgili yatırımın, doğal gaz şirketleri tarafından kazançlı bulunmadığı için Adana'nın güneyine yapılmadığı ve ucuz kömür dağıtıldığı için insanların zehirli hava soluduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin özellikle şehrin güneyind 18.00-22.00 saatleri arasında yoğunlaştığını ifade eden Gökoğlu, "Solunan zehirli hava solunum yolu hastalıklarına sebep olmaktadır. Bunun sebebi ise valiliğe bağlı sosyal yardımlaşma vakfı eliyle ücretsiz dağıtılan kömürlerin özellikle yoksulların oturduğu semtlerde yaygın olarak yakılmasıdır" dedi. Sağlık Bakanlığı'nın istatistik bilgisi paylaşmamasına karşın eczacılardan aldıkları bilgiye göre solunum yolu hastalıkları ilaçlarının satışı özellikle kış aylarında aşırı arttığını dile getiren Gökoğlu, "Solunan havada bulunan partikül madde (PM) sınırı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1 metreküp havada 20 mikrogram olarak belirlenmiştir. Bu ölçünün üzerinde olan havanın solunmasının kansere yol açacağı belirtilmiştir. Aynı ölçü, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 80 mikrogram olarak duyurulmuştur. Oysa, Adana Valiliği meteoroloji ölçüm istasyonunun verilerine göre, 20 Aralık 2018 günü Adana’da solunan havada PM10 oranı 534’tür" dedi.

'FAKİRLİK BELGESİ ALANLARA ELEKTRİK YARI YARIYA VERİLSİN'

Bu sonucun, Adanalıların nasıl zehirli bir havayı solumak zorunda bırakıldıklarını açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Gökoğlu, "Kömür yakılması sonucunda solunan havaya karışan kükürt ve azot bileşiklerini, karbon monoksit zehirli gazını da unutmamak gerekir. Kömür dağıtarak soğuktan korunması istenilen yurttaşların hasta olması ve zamana yayılarak ölümleri önemsenmemektedir. Sormak gerekir, bu nasıl bir “sosyal devlet” anlayışıdır?" diye konuştu. Adana Valiliği'nin şehrin bütününde bulunan ölçüm istasyonlarının verilerini birleştirip, ortalamasını alarak sınırın kat kat üzerinde olmasına rağmen Adana’nın havasını “orta kalite” diye sınıflandırmasının anlaşılmaz başka bir uygulama olduğunu söyleyen Gökoğlu, "Kömür yakılan Güney Adana’nın ölçümlerini ayrı açıklamamaktadır. Oysa, güneyde oturan Adanalılar açıklanmayan acı gerçeği bizzat yaşamak zorunda kalmaktadır. Kömür dağıtımı hemen sonlandırılmalı, bunun yerine, dar gelirli ailelerin ikamet ettiği semtlerde kış aylarında kullanılan elektrik ücretsiz olmalı veya yüzde 50 fiyat indirimi yapılmalı, devlet tarafından sübvanse edilmelidir. Ücretsiz kömür dağıtımı, mahalle muhtarlarından fakirlik belgesi alan yurttaşlara yapılmaktadır. Aynı şekilde, belge getiren yurttaşların aralık, ocak ve şubat ayları elektrik faturalarından yarı yarıya indirim yapılmalıdır. Önerimizin gerçekleşmesi halinde, bunun maliyetinin kömür üretim ve dağıtım maliyetinin altında kaldığı görülecektir. Havanın kirlenmemesi de asıl kazancımız olacaktır" dedi. (Adana/EVRENSEL)