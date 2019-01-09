KESK İzmir Şubeleri: İhraçlar geri dönene kadar mücadelemiz sürecek

KESK İzmir Şubeler Platformu, ihraçlara karşı yapılan oturma eylemlerinin 87. haftasında basın açıklaması düzenledi.

KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi için KESK İzmir Şubeler Platformu, 87. haftasında Karşıya Çarşı’da oturma eylemi düzenledi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, AKP’ye eleştirel bakanlara açık bir şekilde bedel ödetildiğini ifade etti. Kılıç, “Olağanüstü Hal KHK’larıyla 150 binin üzerinde kamu emekçisi, herhangi bir soruşturma olmadan ve savunmaları alınmadan görevlerinden ihraç edilmelerinin üzerinden 830 gün geçmiştir. İhraçların tamamı sorgusuz, sualsiz ve soruşturmasız gerçekleştirilmiş ve bugüne kadar kurulan komisyon tarafından da dosyaların büyük bir çoğunluğu incelenmemiş, ne zaman inceleneceği de belli olmayan bir oyalama ile sürüyorken, incelenen dosyalarda da hukuksuzluk bir kez daha tekrarlanmıştır” dedi. “AKP'nin tek adam rejimine, korku yaratarak hukuku ve adaleti yok sayan, toplumun büyük bir kesimini sarmalayan şiddet politikalarına teslim olmayacağız” diye konuşan Kılıç, 2 yıla varan oturma eylemlerindeki kararlılığı göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Kılıç, “Arkadaşlarımıza yaşattığınız bu kara günlerin hesabını er ya da geç mutlaka vereceksiniz! Arkadaşlarımıza yaşattığınız bu hukuksuzluklara bir an önce son verin! KESK'li ihraçlar bizim de bu ülkenin de onurudurlar. Arkadaşlarımız geri dönene kadar mücadelemiz sürecektir” diye konuştu.

KESK İzmir Şubeler Platformu: OHAL komisyonu lağvedilsin

MÜCADELEYİ BÜYÜTME ÇAĞRISI YAPILDI

Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube binasında yapılan toplantı | Fotoğraf: Evrensel

Basın açıklaması öncesi Eğitim Sen 2 No’lu Şubede bir araya gelen ihraç edilenler, mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

İzmir’de KHK’lerle ihraç edilen 150’nin üzerinde kamu emekçileri olarak ihraç sürecini ve OHAL komisyonundaki hukuki süreci değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyleyen Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, “OHAL inceleme komisyonu lağvedilsin. Bunun hukuksal karşılığı yoktur. KESK bünyesinde hem alanda hem de hukuksal platformda mücadeleyi büyütme kararı aldık. Uzun zamandır yaptığımız oturma eylemlerinin genişleterek sürdürülmesi noktasında karar aldık. Kamuoyu oluşturmak için mecliste grubu olan milletvekilleri ile paneller yapılması kararını aldık. İhraç olan ve geçim sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımızı tespit ederek maddi ve manevi desteği sağlayacağız. Dayanışma eylem ve etkinlikleri çeşitlendireceğiz. Bizim konfederasyonlarımızın eylemleri önemli ama bu bünyede KHK lerle ilgili bir birim oluşturma kararı ile kamuoyunu bilgilendireceğiz. KESK bileşenleri olarak örgütlülüğümüz esastır. KESK'li ihraçlar olarak da eylem ve etkinliklere katılmaya devam edeceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)