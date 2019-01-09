Gazeteci Ercan Ayrancı’ya hapis cezası

Gazete Fersude Yayın Kurulu Uyesi Ercan Ayrancı, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevi destek eylemleri haberini takibi sırasında gözaltına alınarak hakkında açılan dava sonucunda 5 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Kartal’da KHK ile işlerinden atılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın “işimizi geri istiyoruz” eylemine destek vermek için yapılan eylem sırasında gözaltına alınan 13 kişi için karar açıklandı. Ayrancı, 27 Aralık 2018’de İstanbul Anadolu Adliyei 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada alınan kararın detaylarını evine gelen tebligatla öğrendi.

Buna göre, yargılanan 13 kişi arasında yer alan Gülcan Ekinci, Murat Aydoğan, Fatih Karakaya, Süleyman Şahin ve İsmail Şahin Karaduman beraat ederken, Ercan Ayrancı, Sinan Ayrancı, Burcu Sarı, Emrah Çelik, Çağdaş Onur Ekinci, Hasan Ekinci, Gözde Gerbulut ve Deniz İnan, hükmün açıklanması geri bırakılarak 5 ay hapis cezası çarptırıldı.

Aralarında eylemi görüntülemek ve haberini yapmak için orada bulunan Ayrancı’nın da bulunduğu 13 kişi 20 Mayıs 2017 tarihinde Kartal meydanından gözaltına alınmış ve 2 gün gözaltında tutulmuşlardı. (MEDYA SERVİSİ)