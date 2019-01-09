Vitra’da TİS taslağına işçiler isyan etti

Bilecik Bozöyük OSB’de bulunan Çimse-İş’in örgütlü olduğu Vitra’da çalışan işçiler TİS taslağına isyan etti. Durumu protesto eden işçilerden 5’inin işine son verildi.

Çimse-İş Sendikası TİS taslağında işçilerin ücretlerine brüt 550 lira zam istedi. Bu rakamla ücretlerinin asgari ücrete denk geldiğini belirten işçiler duruma isyan etti.

esgundem26.com’un haberine göre protestolar üzerine 5 işçinin işine son verildiği iddia edildi. İşten çıkarmanın ardından fabrika önünde toplanan işçiler karara tepki gösterdi. İşçiler istedikleri zammı alamadıklarını belirterek, “Sendika tarafından bize verilen sözler tutulmadı. Biz de buna tepkimizi gösterdik. Sendika fabrika yönetimiyle birlikte olup 5 arkadaşımızın işine son verdi. Sendika bizim yanımızda olması gerekirken ne yazık ki işverenin yanında oldu” dediler. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)