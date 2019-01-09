Ücretli poşette yeni düzenleme: Çift kat kalınlığında 40 mikron şartı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik" ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca poşetlerdeki marka kullanımına dair de yapılan düzenlemeyi açıkladı: Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik.

ECZANELER İÇİN İSTİSNA

Bakan Kurum, eczanelere ücretli poşet konusunda istisna gösterildiğini açıkladı. 15 mikron altındaki poşetlerden ücret alınmayacağı açıklandı.

1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşetler için 25 kuruşluk ücret alınmaya başlanmıştı. (AA)