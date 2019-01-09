Makro Market işçileri eylemlerine devam ediyor

Makro Market işçileri ödenmeyen tazminat hakları için Ankara'da basın açıklaması düzenledi. Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi önünde açıklamayı okuyan Makro market işçisi Funda Dilar, mağazaların tamamına yakının kapandığını söyleyerek, “İşçiler, işsizlik-pahalılık cehennemine atılmıştır” dedi. Dilar, tazminatları ödeninceye kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

2017 yılının Ekim ayında konkordato ilan eden Makro market işçileri tazminatlarını hala alamadı. Tazminat hakları için basın açıklaması düzenleyen işçiler adına konuşan Funda Dilar, “Türkiye'nin en büyük yerli perakende market zincirlerinden olan ve 256 mağazada 6 bin 500 işçinin çalıştığı Makro Marketler, konkordato ilan etmiş bu süreçte mağazaların tamamına yakını kapanmış ve işçiler, işsizlik-pahalılık cehennemine atılmıştır” dedi.

Tazminat hakları için Türkiye'nin çeşitli illerinde kitlesel eylemler yapıldığını ifade eden Dilar, yapılan toplantılarda alınan kararlar ile Makro Market'e ait gayrimenkullerin satılması ve elde edilen gelirlerle işçilerin alacaklarının ödenmesi kararını takip edecekleri söyledi. Merkezi ve etkili eylemlerin de yapılması kararının alındığını belirten Dilar, “Makro işçileri onurlarına, ekmeklerine, geleceklerine ve haklarına sahip çıkmaya kararlıdır. Tazminatlar ödeninceye kadar eylemlere, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

İŞÇİLERİN ÖDENMEYEN ALACAĞI SADECE YÜZDE 5

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Konkordato sürecinin perakende tekelleri, tedarikçi işletmeler ve bankaların kıskacıyla konkordato süreci hala devam etmektedir. Makro Market işçileri kendisini yok sayan bu sürece karşı isyan etti. Binlerce işçinin ekmeğini, alın terini, yasal tazminatlarını yok sayan konkordato sürecinde bundan sonra işçilerin de var” diye konuştu. Toplam Makro Market borcunun 900 milyon civarında olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, “Yıllarca işçilerin asgari ücretin biraz üstünde kölelik koşulla çalıştı. Bu borcun içerisinde işçilerin alacağı yüzde 5. İşçilerin alacağı olan 45 milyonluk kıdem tazminatına bundan sonra yağma yok. Makro Market işçilerinin tazminat hakları gasp edilemez. Ekmek kavgamız devam edecektir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)