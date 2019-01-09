Tekstil işçisi Oktay Aslan'ın kısa filmleri mahallelerde gösteriliyor

Tekstil işçisiyken aldığı sinema eğitimiyle kısa filmler çekmeye başlayan Oktay Aslan, çeşitli mahallelerde filmlerinin gösterimini yapıyor.

Tekstil işçiliği yaparak ekmeğini kazanan ve emek dünyasından sinema hayatına katılan Oktay Aslan, yönetmenliğini yaptığı “Gerçek” ve “Boşluk” isimli iki belgesel filmi Kağıthane’nin Nurtepe Mahallesi’nde izleyicilerle buluşturdu.

Gösterim süresi 10 dakika olan “Boşluk”, üniversitede fizik bölümünü bitirdiği halde iş bulamayan bir gencin atık kağıt toplamak zorunda kalmasını konu ediniyor.

Oktay Aslan, “Boşluk” için şu değerlendirmede bulundu: Eskiden kağıt toplayıcıları toplumun en dışlanmış insanları olarak görülürdü. Üniversite mezunu bir gencin bu işi yapmak zorunda olması ülkenin gerçekliği. Bu filmde aynı zamanda zabıtaların baskısını, onlardan kaçan atık kağıt işçilerinin korkularını da anlatmaya çalıştım.

Filmde yarattığı kahramanının, kitap toplayarak sokakta kütüphane kuran, sokak hayvanları ve kediler için su ve mama tedarik eden bir karakter olduğunu ifade eden Aslan, “Boşluk filmi 2017 yılında sinema yapım-yönetmenlik kursu final projemdi” dedi.

'Boşluk' film afişi

‘FİLM ÇEKMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Nurtepe’de Oktay Aslan imzasıyla gösterilen ikinci film ise “Gerçek”ti. Film, muhalif basının sürekli baskıya uğramasını ve gazetecilerin tutuklanmasını işliyor. 1990’lı yıllardaki ağır siyasal koşullara ve aynı dönemde basın mücadelesine kamerayı çevirdiğini söyleyen Aslan, “Bugün de basın ve gazeteciler özgür değil. Gazeteciler gerçekleri yazarken bıçak sırtında yazıyor. Onlar bu yüzden halka gerçekleri anlatan kahramanlardır” şeklinde konuştu.

22 yıllık bir işçi için bu filmleri çekmenin çok zor olduğuna değinen Aslan, “Öğrenci ve mahalleli arkadaşlarla gönülden isteyerek bu işi yaptık. Birçok yönetmene filmleri izlettik, sağ olsunlar, beğeni kazandık. Hem tekstil işçiliği yapıp hem sinema ile ilgileniyorum. Bundan sonra da kısa filmlere devam edeceğiz ve çektiğimiz filmleri festivallere göndereceğiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)