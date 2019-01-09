Mardin’de evler ve tarım arazileri yağmur suyu altında kaldı

Mardin’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Fotoğraf: DHA

Merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde etkisini artıran yağış nedeniyle zemin katlardaki birçok evde su baskını meydana geldi. Su basan evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: DHA

Evlerinde mahsur kalan bazı kişiler ise itfaiye ekiplerince iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Aşırı yağmurla birlikte bazı tarım arazisi ise su altında kaldı.

Fotoğraf: DHA

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı su baskınlarında büyük çapta hasar meydana geldiği belirtildi. (Mardin/DHA)