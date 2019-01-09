İnşaat işçisi işsizlik ve borçlar yüzünden intihar girişiminde bulundu

Kayseri’de inşaat işçisi, işsizlik ve borçları yüzünden intihar girişiminde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir binanın 6. katına çıkan inşaat işçisi, işsiz olduğunu ve borçlarının çok olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve yetkililere seslenen inşaat işçisi, “İşsizim, iş istiyorum. Halimizi görün artık” dedi.

İşçi uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek aşağı indirildi. (Kayseri/EVRENSEL)