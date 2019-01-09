Türkiye demokrasi düzeyi sıralamasında 167 ülke arasında 110. sırada

The Economist Dergisi tarafından “Demokrasi Endeksi 2018: Ben de?” isimli raporda 167 ülkenin demokrasi düzeyleri incelendi. Türkiye demokrasi listesinde 110’uncu sırada yer aldı.

Euronews’ün aktardığına göre, seçim süreçleri, çoğulculuk, sivil özgürlükler, hükümetlerin işleyişleri, siyasi katılım ve siyasi kültür gibi konulardaki durumlara göre ülkelerin puanlandırıldığı raporda Avrupa’nın dünya genelindeki ortalamasını düşüren ülkeler arasında İtalya, Türkiye ve Rusya gösterildi.

Türkiye 2018’de 10 sıra birden gerileyerek 110’uncu oldu. Türkiye’nin yaşadığı düşüşe gösterilen gerekçeler arasında yeni sistemde cumhurbaşkanının yeteri kadar denetlenememesi yer aldı. Türkiye’de 2018 haziranında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olağanüstü hal şartlarında gerçekleştiği ve “Büyük oranda adil olmadığı” belirtildi. (HABER MERKEZİ)