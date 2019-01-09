Macaristan’da emek hareketi muhalefeti ittifaka zorluyor

Macaristan’da işçiler tarafından ‘kölelik yasası’ olarak adlandırılan ‘fazla mesai’ yasasına karşı başlayan hükümet karşıtı protestolar, muhalefet partilerini iş birliğine zorluyor.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) milletvekillerince parlamentoya sunulan ve 12 Aralık’ta yasalaşan kanuna karşı eylemler binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor. Muhalefetin itirazlarına rağmen 1 Ocak’ta yürürlüğe giren yeni yasaya göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıktı.

Hükümeti protesto etmek için cumartesi günü binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikteki konuşmalarda, 19 Ocak’ta ülke genelinde grev yapılabileceği belirtildi.

‘YEREL SEÇİM İTTİFAKI OLABİLİR’

Magyar Hang Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni György Zsombor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede daha önce de basın özgürlüğü, mahkemelerin durumu gibi özel konularda düzenlenen eylemlerin fazla rağbet görmediğini ancak ‘fazla mesai’ Kanunu’nun birçok kişiyi ilgilendirdiği için eylemlere katılımın geniş olduğunu söyledi. Eylemlere geniş katılımın muhalefeti iş birliğine zorladığına dikkati çeken Zsombor, ekim ayında düzenlenmesi beklenen yerel seçimlerde muhalefetin ortak aday çıkarmasının muhtemel olduğunu belirtti. (DIŞ HABERLER)