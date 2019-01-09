Mega projeler güvenliksiz çalışmanın yeni alanı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin 2018 iş cinayetleri raporuna göre iş cinayetlerinde 1923 işçi yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi Ankara Temsilcisi Pınar Abdal, “Eskiden iş cinayetlerinin küçük işletmelerde yoğunlaştığını söylerdik. Ama mega projeler bu gerçeği değiştirmiş oldu. Mega projeler işçiler için kayıt dışı çalışmanın, güvencesiz çalışmanın yeni alanı haline geldi” dedi.

İSİG Meclisi Ankara Temsilcisi Pınar Abdal, “Biz kendi kayıtlarımızı tutuyoruz. Bu kayıtlar nasıl tutuluyor? İşçilerin kendi mesai arkadaşlarından öğrendiklerimizle, yerel basından öğrendiklerimizle ya da o işyerinde çalışan iş güvenliği uzmanı, hekim ve sendikalardan öğrendiklerimizle derliyoruz. Bu yıl 1923 işçiyi iş cinayetlerinde kaybettik” ifadelerini kullandı.

İSİG Meclisi Ankara Temsilcisi Pınar Abdal Fotoğraf: DHA

2017 yılında en az 2006, 2018’de ise en az 1923 işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Abdal, şöyle konuştu: “Biz bunlara neden ‘iş cinayeti’ diyoruz? Çünkü ‘kaza’ deyimi bir tahmin edilemezlik içerir, oysaki Türkiye’de yaşanan iş cinayetleri göz göre göre gelen ölümler. Ölümleri en fazla gördüğümüz iş kolları güvencesizliğin en fazla olduğu iş kolları. En fazla tarım, ikinci sırada inşaat sektörü, üçüncü sırada ise taşımacılık var. En fazla ölüm nedeni ezilme, göçük, yüksekten düşme. Bunların hepsini işçi dikkatsizliği nedeniyle değerlendiremiyoruz. Bunlar yapısal sıkıntılar. Örneğin inşaatlarda en fazla yaşanan durum yüksekten düşme. Bu ölümler uygun iskelenin, uygun korkuluğun kullanılmadığını gösteriyor. Ya da mega projelerde işçilerin çok fazla çalıştırılması ve işçilerin bu işleri yaparken doğru düzgün beslenemediklerini, barınamadıklarını ve tüm bunların yanı sıra hak ettikleri maaşı alamadıklarını görüyorsunuz.”

Abdal, “Aslında işçi sağlığının içerisinde işçinin fazla çalıştırılması, güvencesiz çalıştırılması, ucuza çalıştırılması da iş cinayetlerinin nedenini oluşturuyor. Eskiden iş cinayetlerinin küçük işletmelerde yoğunlaştığını söylerdik. Ama mega projeler bu gerçeği değiştirmiş oldu. Normalde daha büyük işletmelerde daha fazla kurallar olur. Dolayısı ile mega projeler işçiler için kayıt dışı çalışmanın, güvencesiz çalışmanın yeni alanı haline geldi” dedi.

‘MÜLTECİ ÖLÜMLERİ ARTIYOR’

Suriyeli mültecilerin çalışma koşullarının oldukça kötü olduğuna dikkat çeken Abdal, “Sayıları az olmayan Afgan mültecilerde de en fazla rastladığımız şey kayıt dışı çalışma. ‘Kayıt dışı çalışma’ dediğimiz şey zaten bütün kötü çalışma koşullarına, bütün kuralsızlığa ve dolayısıyla iş kazalarına, iş cinayetlerine meydan vermek demek. Bu, mültecilerin Türkiye’deki iş istihdamına daha fazla katılması ile ilgili bir durum. En tehlikeli, kimsenin yapmak istemeyeceği, en kötü koşullardaki işlerde mültecilerin ağırlıklı olarak çalıştırılması ile ilgili bir durum” dedi. (Ankara/DHA)