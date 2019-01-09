Fatih Portakal'ın davalı ve davacı olduğu 109 dosyası var

Gazeteci Fatih Portakal, davalı ve davacı olarak açılmış 109 dosya olduğunu belirtti. Portakal, "97'sinde dava eden benim. 12'sinde şikayet edilenim, fena sonuç değil" dedi.

Fox Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından davalı ve davacı olarak açılmış 109 dosya olduğunu duyurdu.

Portakal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aklıma geldi, davalı/davacı olarak kaç dosyam var öğrenmek istedim? Kanalın hukuk servisi bildirdi: Toplam 109 adet dosya, 97'sinde dava eden benim. 12'sinde şikayet edilenim. Bunun; 5'i devam ediyor, 7'sinin de 5'i savcılardan takipsizlik aldı. Kalan 2 beraat. Fena sonuç değil" ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)