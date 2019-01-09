TCCD'den makinistlere hava durumunu telefonlardan öğrenmeleri talimatı

TCDD, başmakinistlere hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün akıllı telefon uygulamasından öğrenmesi ve mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ta bulunan gruplar üzerinden makinistlere ulaştırmaları talimatı verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, düzenlediği basın açıklamasında TCDD Araç Bakım Servis Müdürlüğü’nün ilgili birimlere gönderdiği yazı ile başmakinistlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan telefon uygulamasını indirerek uyarılar bölümünden görev sınırları içerisindeki hat kesiminin hava durumunu takip etmesi ve aşırı yağış durumunda makinist personele Whatsapp grubundan bilgi vermesi talimatı verildiğini söyledi.

'TCDD KAZALARDAN NE YAZIK Kİ DERS ÇIKARMAMIŞ'

TCDD’nin kurumsal kimliğine dönüş yapmadan sorunları aşamayacağını ve serbestleşme politikalarından vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Gürer, “Temmuz ayında 24 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, geçtiğimiz aralık ayında da yine 8 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği tren kazalarından da anlaşılıyor ki, TCDD ne yazık ki bu kazalardan ders çıkarmamış” dedi.

Gürer, kuruma yeni personel alınmaması ile personel sayısının düşürüldüğünü, taşeron ve hizmet alımı anlayışının da sorunları arttırdığını ifade etti.

TCDD VE ÖLÜMLÜ KAZALAR

TCDD Genel Müdürlüğünün, Ankara’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren (YHT) kazasından 4 gün önce gönderdiği yazı söz konusu hatta sinyalizasyon sistemi olmadığını ortaya koymuştu. Yazıda zorunlu haller dışında manevra yapılmaması talimatı ve tek yön olarak işleyen hatlar kullanılması talimatı verilmişti. Trafik sisteminde yapılan bu değişiklikten 4 gün sonra ise kaza meydana geldi. Ankara'da YHT hattında 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada konum tespitini sinyalizasyon yerine telsizler ve GSM-R denilen telefonlarla yapıldığı ortaya çıkmıştı. (Ankara/EVRENSEL)

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