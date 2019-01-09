Gıdaya zam, mermiye indirim!

Akaryakıta ve tüm gıda ürünlerine zam yapılırken, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’nun tabanca fişeğinde indirim yapmasını eleştiren CHP’li Ömer Fethi Gürer, “İndirimin kime faydası var?” diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MKEK’nin ‘enflasyonla mücadele’ kapsamında tabanca fişeklerinde indirim yapmasını ve bunu da ‘Ülkemize hayırlı olsun’ mesajıyla duyurmasını eleştirdi. TBMM’de konuşan Gürer, Türkiye’de son zamanda bireysel silahlanmanın yaygınlaştığını, kazayla ya da kasten tabancayla vurularak öldürülenlerin sayısının arttığını belirterek “Bu durumda, vatandaş tabanca fişeğiyle ne yapacak? Kaçak avcılık ve silahlanma dışında, karanlık dünyaya hizmetten başka fişeğin, merminin, silahın bireye faydası nedir?” ifadelerini kullandı.

‘MERMİYE İNDİRİMİN KİME FAYDASI VAR?’

“Öğrencinin öğretmenini, arkadaşını vurduğu bir dönemdeyiz. Tüfek ve silah ile işlenen cinayetler artıyor. Çoğunda ruhsat dahi yok” diyen Gürer şu ifadeleri kullandı: “Buna dur demesi gereken iktidarın bu bağlamda ciddi bir çabası yok. Kimileri için silaha erişim özentiye dönüştü. Bunun önlenmesine yönelik ciddi tedbirler alınmalıdır. Vatandaş ekmek kuyruğunda, yokluk yoksulluk yaygınlaşıyor, işsizlik büyüyor. Her gün cinnet geçirmiş olmalı diye düşünülen cinayetler duyuluyor. Okulda, hastanede, iş ve trafikte silah, tüfek ile yaşanan sorunlar cinayetler varken, MKEK’nin ‘Hayırlı olsun’ diyerek fişek açıklaması yapması düşündürücü olmuştur. Okula, hastaneye bu silahlar hatta tüfekler nasıl giriyor? Evlerde silahın değil kitabın olması gerekir. Toplum giderek daha az kitap okur olmuştur. Silah değil kitap alınması için tedbirler, okunmasını sağlayacak teşvikler yaratılmalıdır. Birey daha çok kitap okumaya yönlendirilmelidir. Kağıt fiyatlarına gelen zamlarla kitap basımının zorlaştığı ülkede, fişek ve mermiye erişimi kolaylaştırmanın kime ne faydası vardır?” dedi. Gürer son zamanda yapılan zamları da hatırlatarak “Akaryakıta zam, vatandaşın tüm gıda tüketimlerine zam yapılırken mermi, fişek tüketimini teşvik etmenin açıklaması ve anlamı nedir?” diye sordu.(İstanbul/EVRENSEL)

‘Enflasyonla mücadele’ dediler, mermi fiyatında indirim yaptılar