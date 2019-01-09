09 Ocak 2019 15:50Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ocak 2019 15:57
Suriye hükümeti Türk müdahalesine karşı Kürtlerle yeniden temas kurdu
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat: Türk müdahalesini göz önüne alarak Kürt gruplarla temaslarını yeniden etkin hale getirdik.
Fotoğraf: Tasnim News Agency
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin YPG'yi Menbiç'ten çıkarmaması halinde her an harekat düzenlemeye hazır olduklarını söylerken Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat bir açıklama yaptı. Mikdat, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, "Suriye hükümeti, Türk müdahalesini göz önüne alarak Kürt gruplarla temaslarını yeniden etkin hale getirdi" dedi.
Suriye hükümetinin olası Türk müdahalesine karşı Kürt gruplarla temaslarını yeniden etkin hale getirdiğini duyuran Mikdat, yabancı güçlerin ülkeyi terk edeceğinden emin olduğu vurgusunu yaptı.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Kürt gruplarla diyalogun alternatifi yoktur" dedi. (DIŞ HABERLER)