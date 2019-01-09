Halfeti’de HDP-AKP arasındaki oy farkı kadar yeni seçmen

Yerel seçim öncesi Siirt ve Şırnak kent merkezleri ile ilçelerinde karşılaşılan seçmen kaydırmaya Urfa’nın Halfeti ilçesi de eklendi. Mezopotamya Ajansından Erdoğan Alayumat’ın haberine göre; seçmen listelerinin askıya çıkarılmasıyla birlikte Halfeti’ye kolluk kuvveti olduğu belirtilen 23 kentten 3 bin 187 seçmenin kaydırıldığı ortaya çıktı.

İlçenin 7 Haziran 2015 yılı seçimlerinde 22 bin 735 kişi olan seçmen sayısı, 3 yıl sonraki 24 Haziran 2018 seçimlerinde 24 bin 148 kişi olarak açıklanmıştı.İlçede 3 yılda sadece 1413 kişi artan seçmen sayısının, 24 Haziran seçimlerinden bu yana geçen 6 ay içerisinde birdenbire 27 bin 335’e çıkması dikkat çekti.

3 BİN 187 SEÇMEN KAYDIRILDI

2014 yerel seçimlerinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 10 bin 458 oy alarak 1’inci parti olurken, AKP ise 6 bin 624 oy alarak 2’nci parti olmuştu. 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimlerde HDP 10 bin 411 oy alırken, AKP 5 bin 201 oy aldı. Aynı yılın 1 Kasımı’nda yapılan genel seçimlerde HDP 9 bin 878 oy alırken, AKP 5 bin 422 oyda kaldı. 24 Haziran seçimlerinde ise HDP 9 bin 104 oy alırken, AKP 6 bin 75 oyda kaldı. Aradaki oy farkı 3 bin 29.

Seçim maratonunun hileler ile başladığını söyleyen HDP Halfeti İlçe Eş Başkanı Abdullah Çiftçi, AKP’nin alamadığı yerleri oy kaydırarak almaya çalıştığını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)