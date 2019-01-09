‘Açlık grevcileri için Bakanlık, resen devreye girmeli’

İHD Merkez Hapishaneler Komisyonu Sözcüsü ve Adana Şube Başkanı Avukat İlhan Öngör, açlık grevine giren tutukluların durumunu takip ettiklerini belirterek, “Bu süreçte açlık grevcilerinin yaşamlarının tehlikeye girmeden, talepler konusunda çözüme yönelik Adalet Bakanlığının resen devreye girmesi gerekmektedir” dedi.

İHD Merkez Hapishaneler Komisyonu olarak tüm cezaevlerinde açlık grevcilerinin sağlık durumunun takibi ve yaşam hakkının korunması boyutuyla süreci takip etmek amacıyla gözlem ve tespit çalışmalarına başladıklarını aktaran Öngör, “Temel amacımız bu süreçte açlık grevcilerinin sağlık durumlarının takibini yapmak ve cezaevlerinde açlık grevcilerinin temel tıbbi bakımlarının aksatılmaması için tüm İHD şubeleri, bulunduğu bölgelerdeki hukuk ve sağlık örgütleri ile ortak koordinasyon kurarak süreci izlemeye almıştır. Açlık grevcilerinin tıbbi ve insani ihtiyaç ve taleplerinin kendilerine tanınan temel haklar nezdinde yerine getirilmesi hukuki bir gerekliliktir. Bu süreçte açlık grevcilerinin yaşamlarının tehlikeye girmeden, talepler konusunda çözüme yönelik Adalet Bakanlığının resen devreye girmesi gerekmektedir. Ağır yaşam hakkı ihlallerinin yaşanmaması için bu sürecin yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde açlık grevcilerinin taleplerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir” dedi. (Adana/MA)