Barış Akademisyeni Esra Arsan’a hapis cezası verildi, ceza ertelendi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

“Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için “Terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılanan Akademisyen ve Evrensel yazarı Doç. Dr. Esra Arsan’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Arsan’ın cezasını iki yıl denetim süresiyle erteledi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan Akademisyen ve Evrensel yazarı Doç. Dr. Esra Arsan’ın duruşması İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Arsan ve avukatı Fikret İlkiz’in hazır bulunduğu duruşmayı Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat ve akademisyenler izledi. Geçtiğimiz celse Arsan’ın Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesine göre cezalandırılmasını isteyen duruşma savcısı mütalaasını tekrarladı.

‘SON SÖZÜM BARIŞ OLSUN’

Mütalaaya karşı savunması sorulan Arsan önceki beyanlarını tekrarlayarak, “Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) bana tanınan düşünce ve ifade özgürlüğümü kullandım. Bunun dışında ortada bir suç yoktur. İddianamede bana atılı suçların hiçbirinin de ispatı yoktur. Beraatimi istiyorum" diye konuştu. Arsan’ın avukatı Fikret İlkiz de önceki savunmalarını tekrarlayarak beraat talep etti. Mahkeme başkanı tarafından “Son sözününüz nedir?” diye sorulan Arsan, “Son sözüm barış olsun” dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, “terör örgüt propagandası” suçunu sabit görerek Arsan’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmeyen Arsan’ın cezasını iki yıl denetim süresiyle erteledi.