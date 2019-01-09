09 Ocak 2019 14:55
Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ocak 2019 15:07

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Marcao kimdir?

Galatasaray, 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao'nun kulübüyle görüşmlere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Marcao kimdir?

Galatasaray logo

    • Paylaş

    Galatasaray, stoper Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) için kulübü Chaves'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

    1996 doğumlu Brezilyalı stoper, 1.85 boyunda. Çıkışını Brezilya'nın Atlético Paranaense kulübüyle yapan Marcao, geçtiğimiz yılı Rio Ave'de kiralık geçirdi.

    Sol ayaklı savunma oyuncusu bu sezon başında 900 bin avroya Portekiz ligi ekiplerinden Chaves'e transfer oldu.  İlk yarıda 16 maçta forma giyen Marcao, 2 gol attı.

    Galatasaray'ın bu transfer için 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürülüyor.

    Spor gazetecisi Uğur Karakullukçu, oyuncunun özelliklerine dair edindiği bilgileri Twitter hesabında paylaştı:

    Sarı-kırmızılılar, Marcao transferi için Chaves'le görüşmelere başlandığını KAP'a iletti. (SPOR SERVİSİ)

    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)

    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ensar Vakfı'na yer tahsisi yaptı
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Politikanın İZBAN işçisiyle imtihanı

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan yönetiminin grev yasağı aşkı, seçim meçim tanımıyor

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Futbolu kurtarmak

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlık için spor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Peygamber çobanlardan Afgan çobanlara
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Mega projeler güvenliksiz çalışmanın yeni alanı
    Mega projeler güvenliksiz çalışmanın yeni alanı

    İSİG Meclisi Ankara Temsilcisi: İş cinayetleri daha önce küçük işletmelerde yoğunlaşırken, şimdi mega projelerde arttı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetecilik örgütlerinden Erdoğan'ın 'Basın özgür' yorumuna tepki
    Gazetecilik örgütlerinden Erdoğan'ın 'Basın özgür' yorumuna tepki

    Tayyip Erdoğan, 142 gazetecinin cezaevinde olduğu Türkiye'de "Son 16 yıldaki reformlarla basının daha özgürlükçü hale geldiğini" öne sürdü.

    Suriye hükümeti Türk müdahalesine karşı Kürtlerle yeniden temas kurdu
    Suriye hükümeti Türk müdahalesine karşı Kürtlerle yeniden temas kurdu

    Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat: Türk müdahalesini göz önüne alarak Kürt gruplarla temaslarını yeniden etkin hale getirdik.

    TCCD'den makinistlere hava durumunu telefonlardan öğrenmeleri talimatı
    TCCD'den makinistlere hava durumunu telefonlardan öğrenmeleri talimatı

    TCDD, başmakinistlere hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün akıllı telefon uygulamasından öğrenmesi talimatı verdi.

    Elazığ'da polislerden EMEP üyesine muhbirlik dayatması
    Elazığ'da polislerden EMEP üyesine muhbirlik dayatması

    Elazığ’da polisler Emek Partisi (EMEP) üyesine muhbirlik teklifinde bulundu. EMEP yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

    Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kule'sine 301 milyon lira harcandı!
    Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kule'sine 301 milyon lira harcandı!

    Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın 'Maliyeti 170 milyon olacak' diye açıkladığı Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi için 301 milyon lira harcandı.

    Barış Akademisyeni Esra Arsan’a hapis cezası verildi, ceza ertelendi
    Barış Akademisyeni Esra Arsan’a hapis cezası verildi, ceza ertelendi

    'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisi imzacılarından ve Evrensel Yazarı Esra Arsan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, ceza ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, bazı kentlerdeki belediye eş başkan adaylarını açıkladı
    HDP, bazı kentlerdeki belediye eş başkan adaylarını açıkladı

    HDP, yerel seçimlerde bazı büyükşehir, il ve ilçe belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Muhtar adayı, 'Her hava şartına hazırım' diyerek soğuk suya atladı
    Muhtar adayı, 'Her hava şartına hazırım' diyerek soğuk suya atladı
    Bisiklet Çalıştayı 12-13 Ocak’ta
    Bisiklet Çalıştayı 12-13 Ocak’ta
    GÜNCELLENDİ
    Cemal Süreya'nın 101 yüzü
    Cemal Süreya'nın 101 yüzü
    Halfeti’de HDP-AKP arasındaki oy farkı kadar yeni seçmen
    Halfeti’de HDP-AKP arasındaki oy farkı kadar yeni seçmen

    Seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla Urfa Halfeti’ye 23 kentten 3 bin 187 seçmenin kaydırıldığı ortaya çıktı.

    Malkara otogarının kazan dairesinde patlama
    Malkara otogarının kazan dairesinde patlama

    Tekirdağ Malkara’da otogarın kazan dairesinde patlama meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti.

    Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon oluşturulacak
    Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon oluşturulacak

    CHP Meclis Grubu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davalarını karşılamak üzere fon oluşturacak.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'dan İZBAN grevi açıklaması: Baktık ki anlaşamıyorlar erteledik
    Erdoğan'dan İZBAN grevi açıklaması: Baktık ki anlaşamıyorlar erteledik

    Erdoğan, yasakladığı İZBAN grevine ilişkin yorumunda 'Baktık ki anlaşamıyorlar, 2 ay erteledik' dedi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, EMEP’in itirazını reddetti
    YSK, EMEP’in itirazını reddetti

    Yüksek Seçim Kurulu, Emek Partisi’nin yerel seçimlere katılamayacağı yönünde verdiği karara yapılan itirazı da reddetti. EMEP karara tepki gösterdi.

    CHP Milletvekili Tığlı'dan Enerji Bakanı'na elektrik zammı sorusu
    CHP Milletvekili Tığlı'dan Enerji Bakanı'na elektrik zammı sorusu

    CHP Milletvekili Necati Tığlı, Erdoğan'ın 'Elektrikte yüzde 10 indirim yapıyoruz' sözlerini hatırlattı, Bakan'a dağıtım bedeline yapılan zammı sordu.

    BTS, Ankara YHT hattında yaşanan tren kazasına ilişkin raporu açıkladı
    BTS, Ankara YHT hattında yaşanan tren kazasına ilişkin raporu açıkladı

    9 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara YHT kazasına ilişkin raporu açıklayan BTS, 'Kazanın baş sorumlusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı' dedi.

    Hindistan’da 200 milyon emekçi hayat pahalılığına karşı greve çıktı
    Hindistan’da 200 milyon emekçi hayat pahalılığına karşı greve çıktı

    Hindistan’da sendika federasyonlarının çağrısıyla on milyonlarca emekçi hayat pahalılığına karşı hakları için greve çıktı.

    İsveç Akademisinde istifa pazarlığı
    İsveç Akademisinde istifa pazarlığı

    Nobel Ödülü verilecek isimleri sızdırmakla suçlanan İsveç Akademisi üyesi Frostenson’un görevini bırakmak için pazarlık yapması tartışma yarattı.

    EMEP: İktidarla iş birliği yapanın İZBAN işçileri olmadığı görüldü
    EMEP: İktidarla iş birliği yapanın İZBAN işçileri olmadığı görüldü

    EMEP, yasaklanan İZBAN grevine dair açıklamasında iktidarla iş birliği yapanın İZBAN işçileri olmadığının ortaya çıktığını vurguladı.

    İstinye Park AVM ve Otel'e yeni ÇED izni yolda
    İstinye Park AVM ve Otel'e yeni ÇED izni yolda

    Mahkemenin iptal kararlarına rağmen, Çevre Bakanlığı tarafından her defasında onay verilen İstinye Park AVM için ÇED hazırlığı yapılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Palu ailesine canlı yayında baskın yapıldı, aile üyeleri gözaltında
    Palu ailesine canlı yayında baskın yapıldı, aile üyeleri gözaltında

    Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Palu ailesinin evine canlı yayında baskın yapıldı. Hem ev hem stüdyodan gözaltılar yaşandı.

    İzmir’de polis trans kadını öldürdü
    İzmir’de polis trans kadını öldürdü

    İzmir Konak’ta polis, trans kadın Hande Şeker’i öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

    Polisi yumruklayan eski boks şampiyonu için 114 bin avro toplandı
    Polisi yumruklayan eski boks şampiyonu için 114 bin avro toplandı

    Sarı Yelekliler, eylemde bir polis memurunu yumruklayan eski boks şampiyonu Christophe Dettinger'ın savunma masrafı için 114 bin avro topladı.

    Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusunda adım atmaktan çekinmeyeceğiz
    Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusunda adım atmaktan çekinmeyeceğiz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini değerlendirdi, "Fırat'ın doğusunda adım atmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

    Harb-İş üyeleri Tank Palet fabrikası özelleştirilmesini protesto etti
    Harb-İş üyeleri Tank Palet fabrikası özelleştirilmesini protesto etti

    Harb-İş üyeleri Tank Palet Fabrikası olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işyerinin özelleştirilmesini İzmir ve Balıkesir’de protesto etti.