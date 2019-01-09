HDP, bazı kentlerdeki belediye eş başkan adaylarını açıkladı

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimlerde bazı büyükşehir, il ve ilçe belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayları olmak üzere bazı kent ve ilçe ile beldelerin eş başkan adaylarını açıkladı.

Oluç’un açıkladığı adaylardan bazıları şöyle:

VAN

Van Merkez: Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı

İpekyolu: Azim Yacan- Şehzade Kurt

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit - Seyfettin İtha

Özalp: Dilan Öğrenci - Yakup Almaç

Çaldıran: Leyla Adsak - Faruk Demir

Başkale: Şengül Polat - Erkan Acar

Gürpınar: Rojbin Akdağ - Kemal Güler

Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker

MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk - Figen Altındağ

Nusaybin: Semire Nergiz -Ferhat Kut

Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday

Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kıran

KARS

Kars Merkez: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi

MUŞ:

Muş Merkez: Sibel Genç – Sırrı Sakık

Bulanık: Eylem Suruca - Adnan Topçu

Malazgirt: Gülay Çelik - Erdal Çakar

Varto: Ülkü Baytaş - Gıyasettin Aydemir

BATMAN

Batman Merkez: Songül Korkmaz - Sabri Özdemir

BİTLİS

Bitlis Merkez: Zekiye İlbasan - Faruk İşler

Tatvan: Serap Çakmak - Habip Yeşiltepe

HAKKARİ

Yüksekova: Remziye Yaşar - İrfan Sarı

Çukurça: Hevidar Ertunç- Ebubekir Kanat

Şemdinli: Felem Aker – Sami Beşer

Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan - Emin Bulgan

AĞRI

Doğubayazıt: Yıldız Acar - Cesim Çakçı

Diyadin: Hazal Aras - İhsan Yenigün

MALATYA

Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız

ŞIRNAK

Cizre: Mehmet Ziriğ - Berivan Kutlu

Silopi: Adalet Fidan - Sülayman Şavluk

İdil: Songül Erdem - Niyazi Çevrim

Fındık Beldesi: Ahmet İmre - Sevim İmre

Uludere: Selahattin Ürün - Feride Yaman

DİYARBAKIR

Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir

Bağlar: Zübeyda Zümrüt - Zeyat Ceylan

Yenişehir: Belgin Diken -İbrahim Çiçek

Lice: Salime Zingil - Tarık Mercan

Silvan: Naşide Toprak- Abbas Hilmi Azizoğlu

Bismil: Gülşen Özer - Orhan Ayaz

Eğil: Gülistan Ensarioğlu - Mustafa Akkul

BİNGÖL

Karlova: Evin Özen -Özkan Bingöl

ERZİNCAN

Çağlayan: Özlem Demir - Veli Pınar Çağlayan. (HABER MERKEZİ)