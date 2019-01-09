Bakanlık korumadayken öldürülen kadın için ‘risk grubunda değil' dedi

Meltem Ece’nin koruma kararı varken, boşanmak istediği eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği iddiasıyla İçişleri Bakanlığı aleyhine 400 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı. Bakanlık, Ece’nin ‘yüksek risk grubu’nda bulunmadığı savunmasını yaptı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre; Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, barışma teklifini reddeden 25 yaşındaki Meltem Ece’yi, 10 Ağustos 2016’da bıçaklayarak öldüren 27 yaşındaki Emrah Ece, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu kararın ardından Avukat Nilay Geylanlı Yorgancıoğlu, İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Dilekçesinde, genç kadının ölümünden önce emniyete çok sayıda şikâyet ve ihbarda bulunduğu fakat bakanlığın mağdur kadını korumak ve eşi Emrah Ece’yi uzaklaştırmakta yetersiz kaldığı anlatılarak “Meltem, koruma kararı altındayken öldürülmüştür” denildi.

SIĞINMA EVİ ÖNERİSİNİ REDDETTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan savunmada, “Yüksek risk grubunda bulunmaması nedeniyle Ece’nin evine gitmesinin engellenemeyeceği, hayati tehlikesinin bulunduğunu kendisinin de öngörmediği, bu nedenle kadın sığınma evine yerleştirilerek, geçici koruma altına alınmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.” (HABER MERKEZİ)