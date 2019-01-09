Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon oluşturulacak

CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında toplandı. Toplantıdan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere fon oluşturacağı bilgisi aktarıldı.

T24'te yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün (9 Ocak) gerçekleştirilen MÜSİAD toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'ya yönelik olarak, "Kaybettiğin davaları kendi cebinden mi ödüyorsun?" diye sormuştu.

CHP Grubunda, yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı. Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi. Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatması konuşuldu. (HABER MERKEZİ)