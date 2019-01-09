Saadet Partisi adaylarını 27 Ocak'ta tanıtacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da 27 Ocak'ta düzenlenecek tanıtım toplantısında, yerel seçim adaylarının tamamına yakınını açıklanacağını duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, öncelikle asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamları değerlendiren Karamollaoğlu, bu zamların yurttaşların beklentilerini karşılamadığını söyledi. Tank ve Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi konusuna da değinen Karamollaoğlu, bu kararın ülkenin ayağına kurşun sıkma etkisi yapacağını ifade etti.

Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken yurttaşları da kapsayan uygulamayı hatırlatan Karamollaoğlu, bu çalışmanın ekonomi açısından olumlu bir sonuç vermeyeceğini söyledi.

ADAYLARIN YÜZDE 95'İ TANITILACAK

Karamollaoğlu, partisinin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisinden aday olacak il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarından 70 ismin açıklandığını hatırlatarak, "Şu anda bu rakam 115'e çıktı. Çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederse 27 Ocak'ta adaylarımızı tanıtmak için Ankara'da bir toplantımız olacak. O toplantıda adaylarımızın yüzde 95'ini, belki de yüzde 100'ünü tanıtma imkanına kavuşacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki Amerikan heyeti arasında yapılan görüşmeyi de değerlendiren Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Suriye meselesine ilişkin kararını değiştirdiğini ve Suriye'den çıkamayacağını kaydetti. (HABER MERKEZİ)