İYTE kampüsündeki sit alanında cami için plan değişikliği

Metehan UD

İzmir

AKP iktidarı, İzmir'de Ege Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesinin ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne (İYTE) de cami yaptırmak için harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde yapılan duyura göre İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'deki 333 ada 419 parsel ve 420 parselle için yeni koruma amaçlı yeni planları askıya çıkarıldı.

Maliye Hazinesi'ne ait parseller, İYTE'ye tahsisli iken ilk olarak 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir İl Müftülüğüne cami yapımı için iki yıllığına devredildi anca bu süreçte adım atılamayınca hazine yetkilileri 2018 yılında bir kez daha aynı parsellerin iki yıllığına devir işlemlerini yaptı. Plan değişikliğinin gerekçe olarak 'kampüs alanında camiye ihtiyaç duyulması' ve 'kamusal fayda' gösteriliyor.

3. DERECE DOĞAL SİT ALANI

Söz konusu parseller hem 100 bin ölçekli İzmir Manisa Çevre Düzeni Planlarında hem de 25 bin ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planlarda üniversite alanı olarak belirlenmiş durumda. Beş bin ve bin ölçekli planlarda yapılmak istenen değişiklik onaylanırsa üst ölçekli planlarla aykırı düşmüş olacak.

Parseller ayrıca üçüncü derece doğal sit alanına eş değer olan Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak belirlenmiş. 37 bin metrekarelik her iki parselin toplamda 6 bin 250 metrekarelik kısmı cami, yol ve otopark olarak kullanılacak. Plan değişikliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de oluru bulunuyor. Planlar bir ay boyunca askıda kaldıktan sonra kesinleşecek.

ESKİ MÜFTÜ YARDIMCISI AÇIKLAMIŞTI

2016 yılında İzmir'de İl Müftü yardımcılığı görevinde bulunan Muharrem Gül basına yaptığı bir açıklamasında mevcut üniversite ibadathanelerinin yetersiz olduğunu belirterek "Şu anda ilk etapta 4 tane devlet üniversitesine kampüs cami yapılacak. İlk kazma Ege Üniversitesinde vurulacak. Bunların projeleri tamamlandı. Ardından sırasıyla Katip Çelebi, Dokuz Eylül Üniversiteleri ile Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde cami yapılacak" demişti.