Metin Göktepe Antalya ve Samsun’da anıldı

Çağdaş Gazeteciler Derneği Antalya Şubesi ve Evrensel Gazetesi tarafından yapılan çağrıyla Attalos Meydanı’nda bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, sendikacılar ve Evrensel okurları bir basın açıklaması yaparak Metin Göktepe’nin katledilişini ve gazeteciler üzerindeki baskıyı ve şiddeti protesto ettiler.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Antalya Şubesi adına yapılan basın açıklamasını okuyan Evrensel muhabiri Mahir Doğan ‘’Metin Göktepe Ocak 1996’da haber takibi yaparken gözaltına alınarak Eyüp Kapalı Spor Salonu’na götürüldü. Tanıkların ifadesinde ona “Getirin o gazeteciye özel muamele yapalım” diyen polisler tarafından işkenceyle katledildi. Dönemin içişleri bakanının “Duvardan düşerek ölmüş” dediği Göktepe’nin vücudundaki yaralar öyle söylemiyordu. Başta duyarlı meslektaşları ve aydınlar ve duyarlı yurttaşların yoğun baskısı üzerine dönemin iktidar partisi, Göktepe’nin gözaltında dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti. Katilleri hakkında açılan davada, şehirden şehre gezdirilen yargılama kamuoyunun gözünden kaçırmak istendi. Fakat adalet arayanlar yılmadan, görülen her duruşmaya kitlesel bir katılım sağlayarak katillerin az da olsa ceza almasını sağladılar. Metin’i öldüren polislerden 5’i, bir buçuk yıl cezaevinde yatıp çıktı.Türkiye’de öldürülen diğer gazeteciler bu kadar şanslı da değildi! Sabahattin Ali, Uğur Mumcu, Musa Anter, Hrant Dink gibi katledilen 79 gazeteci arasında, katilleri yargı önünde ceza almış olanların sayısı bir elin parmaklarını geçmedi! Metin Göktepe halkın haber alma hakkını savunan, işçi ve emekçilerin, ezilenlerin seslerinin duyurulmasını ilke edinmiş bir gazeteciydi. Onun gibi bu değerlere sahip pek çok gazeteci öldürüldü, hapishanelere kondu, mesleklerinden edildi. Buna rağmen yine pek çoğu, Metin Göktepe’nin yolunu benimseyerek halkın ve gerçeklerin yanında gazetecilik yapmaya devam ediyor’’ dedi.

METİN GÖKTEPE, MESLEĞİMİZİN EN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Doğan “Metin Göktepe, mesleğimizin en önemli simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Bizler her 8 Ocak’ta onun hafızalarımızdaki yerini tazeliyoruz. Metin Göktepe’nin şahsında öldürülen diğer gazetecileri saygıyla anıyor, onların yolundan yürümeye devam ettiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

METİN GÖKTEPE SAMSUN’DA DA ANILDI

Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin çağrısıyla 8 Ocak saat 19.30’da dernek binasında yapılan anma etkinliğine siyasi partiler, dernek ve sendika üyeleri katıldı.

Yapılan açıklamada, Metin Göktepe’yi katleden zihniyet ve dönemin şartlarının bugün de ağırlaşarak devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Metin Göktepe’nin iradesine, mücadelesine ve savunduğu değerlere sahip çıkmak bugün daha fazla dayanışmayı daha fazla birliği daha güçlü bir mücadeleyi gerektiriyor” denildi. (HABER MERKEZİ)