09 Ocak 2019 12:37
Şırnak'ta 9 bölgede 'Özel güvenlik bölgesi' uygulaması
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında 9 bölge, askeri operasyonlar gerekçesiyle 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
Fotoğraf: Google Maps
Şırnak Valiliği Güçlükonak’a bağlı 9 kırsal bölgenin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
Şırnak Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“İlimiz Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalı; Şirt Tepe, Giresirt Tepe, Serni Düzü, Kulumboz Tepe, Şartıt Tepe, Sukre Tepe, Harikeşehnasır Tepe, Bohto Tepe ve Bağ Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri amacıyla 09 Ocak- 23 Ocak 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.” (DHA)