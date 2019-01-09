İstinye Park AVM ve Otel'e yeni ÇED izni yolda

Metehan UD

İzmir

İzmir'in Balçova İlçesi Üçkuyular Meydanı'nda yapımı devam eden İstinye Park Alışveriş Merkezi ve Otel projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir kez daha harekete geçti. Son olarak 2017'nin Eylül ayında 'ÇED olumlu kararı' mahkeme tarafından iptal edilen proje için sunulan yeni çevresel etki değerlendirme dosyası, bakanlık tarafından değerlendirilmeye alındı.

KOMİSYON 21 OCAK'TA TOPLANACAK

Bakanlığın sitesinde yapılan duyuruya göre İstinye Park AVM ve Otel projesi için İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK), 21 Ocak'ta yeniden toplanacak ve proje dosyasını inceleyecek. 10 gün içinde yeniden 'ÇED olumlu' kararının verilmesi bekleniyor.

Proje için ÇED süreci yeniden başlatılmazken 2009/7 sayılı genelge üzerinden yeni ÇED kararı verilecek. Çevre örgütlerinin karşı çıktığı genelge ile yargı kararlarının arkasından dolanılarak proje dosyalarındaki ufak tefek değişikliklerle yeni ÇED kararı verilebiliyor.

İL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ, ANLAYIŞ DEĞİŞMEDİ

TMMOB tarafından 'kent suçu' olarak adlandırılan projenin şimdiye kadar iki defa imar planları, iki defa da ÇED kararı mahkeme tarafından iptal edildi. İzmir 2. İdare Mahkemesi, son ÇED kararını mevcut imar planlarına aykırı bulduğu için iptal etmişti. Yeni ÇED dosyasında imar değişikliğinin yapıldığı bilgisi veriliyor. ÇED kararının iptal edilmesine rağmen şantiye sahasında çalışmalar devam etti. İnşaatı durdurmayan dönemin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan basına yaptığı açıklamada "Projenin elinde 2 farklı ÇED raporu vardı. Daha önceki süreçte alınan ÇED raporuyla proje yürüyor, iptal edilenle değil. Dolayısıyla hiçbir olumsuz durum yok" demişti. Yakın zamanda İzmir'e yeni bir il müdürü atansa da inşaat projelerine ilişkin mantık kendini koruyor.

RESMİ ALANDAN TİCARET KONUT ALANINA

Üçkuyular Meydanı'nda AVM ve otel projesinin olduğu söz konusu alan, daha önceki imar planlarında resmi tesis alanı, açık pazar yeri alanı, çocuk parkı, yeşil alan ve parseller 2015 yılındaki plan tadilatı ile ticaret merkezi ve otel imarına çevrildi ve değeri arttırıldı. Alandaki Karabağlar Vergi Dairesi, lise, terminal, pazar alanı ise Karabağlar sınırındaki başka parsellere taşındı. Doğuş Holding tarafından yapımını başlanan proje Orjin Gruba satıldı. 42 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olması planlanıyor. Orjin Grup, projeye karşı dava açanlar hakkında 'menfaat grupları' benzetmesinde bulunmuştu.