İsveç Akademisinde istifa pazarlığı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Cinsel saldırı suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çartırılan Fotoğraf Sanatçısı Jean-Claude Arnalt’un İsveç Akademisi üyesi eşi Katarina Frostenson, görevini gönüllü olarak bırakmak için Akademi ile pazarlık yapıyor.

Akademi üyeleri, Nobel Edebiyat Ödülü alacakların isimlerini eşi Arnault’a sızdırmakla suçladıkları Frostenson’un istifa etmesini talep ediyor.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Frostenson’un Avukatı Per E. Samuelson, müvekilinin haksızlığa uğradığını ancak geçimini sağlama ve şair olarak çalışabilmesi karşılığında gönüllü olarak istifa etmeye hazır olduğunu söylediğini açıkladı. Samuelson, Katarina Frostenson’un Akademi yönetimine arabulucuk için öneride bulunduğunu belirtilmekle birlikte hangi ödünler karşılığı istifa edebileceğini medyaya açıklayamayacağını söyledi.

AKADEMİ YÖNETİMİNİ SUÇLUYOR

Frostenson, Akademinin içine düştüğü güvenilirlik krizinden kendisinin sorumlu olmadığını ve kendisinin yönetmenlikleri ihlal etmediğini öne sürüyor.

Frostenson’un 1992 yılından beri Akademi üyesi olduğunu ve 2017 yılının güz aylarına kadar hiçkimsenin kendisini eleştirmediğini söyleyen avukatı, Akademi üyelerini bu tarihten sonra müvekkilini karalayarak sadakat prensibini ihlal etmekle suçladı.

Samuelson, Frostenson’un Akademi çalışmalarından dışlanmasıyla Akademinin yönetmenliklerinin çiğnendiğini öne sürdü. Müvekkilinin Akademide alınan kararları dışarıya sızdırdığını gösteren her hangi bir kanıt olmadığını iddia etti.

İsveç Devlet Televizyonu (Svt) Kültür Haberlerine açıklama yapan İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Anders Ohlsson ise, “Biz şimdi Akademide arabuluculuk önerisini tartışacağız ve ondan önce ayrıntılara girmeyeceğiz” dedi.

Akademide yaşanan skandalların medyaya yansımasından sonra olanları araştırmak için görevlendirilen hukukçular, hazırladıkları raporu geçtiğimiz ay kamuoyuna açıklamıştı. Raporda Frostenson’un Nobel Edebiyat Ödülü alacak yazarların isimlerini eşi Jean-Claude Arnault’a söylediği kanaatine varıldığı belirtilmişti.

'CÖMERT' BİR UZLAŞMA İSTİYOR

Akademinin yönetmenliğine göre üyeler ölene kadar görevde kalabiliyor ve istifa etme talebini reddedebiliyor.

Frostenson, hukukçuların raporu açıklamasından sonra yönetmenlikleri ihlal etmediğini öne sürmesine rağmen “mağduriyetini giderici cömert bir uzlaşma” karşılığı görevini bırakabileceğini açıklamıştı.

İsveç Akademisinin üyelerine ücret ödenmiyor. Ancak görevlendirilmeleri karşılığı harcırah ve yol masrafları ödeniyor. Akademi üyelerine ev satın alma ve kiralamada ayrıcalık tanınıyor.

SARAY, AKADEMİ ÜYELERİNİN HİZMETİNDE

Akademinin çoğunluğunun İsveç’in başkenti Stockholm merkezinde birkaç binası var. Bunlardan Barok Saray olarak adlandırılan bina, Stockholm’un en merkezi semti Gamla Stan’da bulunuyor. 1660 yılında inşa edilen sarayın tavanı ve duvarlarında 17 yüzyılda yapılan resim ve işlemeler var.

Kraliyet Sarayından sonra Stockholm’un en görkemli sarayında bulunan 17 daireyi akademi üyeleri çalışma ofisi ve geceleme evi olarak kullanıyor.

Aftonbladet Gazetesi, Akademinin Mariatorget semtinde bulunan dairelerine Akademi üyelerinin yakınlarının yasa ve yönetmenliklere aykırı olarak yerleştirildiklerini kamuoyuna açıklamıştı.