İzmir’de polis trans kadını öldürdü

İzmir’in Alsancak ilçesinde trans kadın polis tarafından öldürüldü.

Trans kadın Hande Şeker ve arkadaşı Y.A.’nın evine gelen A.T.K. ile aralarında tartışma çıktı.

DHA’nın haberine göre, bu sırada sokakta bekleyen ve A.T.K.’nin arkadaşı olduğu öğrenilen polis A.D., yukarı çıktı. Tartışmaya dahil olan polis A.D. tabancasını çıkartarak peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hande Şeker ile arkadaşı Y.A. yaralandı. Saldırgan A.T.K. de yerden seken kurşunla ayağından yaralandı.

Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak Hande Şeker olay yerinde hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Y.A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırgan A.T.K. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis A.D. ile A.T.K. gözaltına alındı.

Sağlık durumu iyi olan Y.A.'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Hande Şeker’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)