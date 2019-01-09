Sağlıkçılar 7 aydır zimmet bekliyor

Sağlık Bakanlığı’na KPSS puanları ile atanan binlerce sağlık personeli 7 aydır zimmet bekliyor. 7 aydır zimmet verilmeyen sağlık personelleri seslerini duyurmak adına Twitter’dan #7AylıkZimmeteSonAnkara etiketiyle kampanya başlattı.

Sağlık Bakanlığı’na aylar öncesinde binlerce personel ataması yapıldı. Yapılan atamaların ardından ise adaylar zimmet beklemeye başladı. Uzun bir süredir haber bekleyen adaylar için ise henüz zimmet açıklaması yayımlanmadı.

Adaylar zimmet haklarının verilmesi için ve seslerini bakanlığa duyurmak için Twitter üzerinden #7AylıkZimmeteSonAnkara etiketiyle bir kampanya başlattı. Kampanya kısa sürede TT listesinde birinci sıraya yükseldi.

Binlerce sağlık personelinin başlattığı kampanyada #7AylıkZimmeteSonAnkara paylaşımlarından bazıları;

#7AylıkZimmeteSonAnkara ölmeden maaşımızı yedirin bize — Sevda akdağ (@Sevda65485962) 9 Ocak 2019