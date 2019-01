Erdoğan'dan ABD’ye başka Türkiye kamuoyuna başka operasyon açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton öncülüğündeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın başkanlığındaki kritik Suriye gündemli toplantıların yankıları sürüyor. Bu toplantının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fırat’ın Doğusuna ilişkin adım atmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Erdoğan da, Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonla ilgili hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ve Türkiye için PKK ile IŞİD’in farkı olmadığını belirterek “Terörü yok etmek için yakında harekete geçeceğiz” demişti. Fakat Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili görüşmede Türkiye’nin ABD güçlerinin Suriye’de bulunduğu müddetçe saldırı harekatında bulunmayacağının konuşulduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler” başlığıyla TBMM Dışişleri Komisyonunda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin olarak, “Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor” dedi. Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin adım atmaktan çekinmeyeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu şöyle dedi: Görüyoruz ki ABD’nin bu kararından ABD’yi vazgeçirmek için çaba sarf eden ülkeler de var. ABD içinde farklı sesler var. Tüm bunları konsolide etmeye çalışıyoruz. Muhataplarımızla bu konuları enine boyuna değerlendiriyoruz. Son günlerde, ABD’nin mazeret olarak, özellikle ‘Kürtleri öldürmeyin’ gibi söylemlerini de şiddetle reddettiğimizi zaten defaatle söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da grup konuşmasında gayet açık net bir şekilde vurguladı. Burada, çekilmekte ABD’nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD’nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de görüyoruz.”

REUTERS: TÜRKİYE SALDIRIDA BULUNMAYACAK

Reuters’e konuşan bir ABD yetkili ise toplantıda Bolton’a ABD güçleri Suriye’de bulunduğu müddetçe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırı harekatında bulunmayacağını söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Fırat’ın doğusuna operasyonla ilgili “Bir gece ansızın gelebiliriz” söylemini tekrarlamıştı.

ERDOĞAN RUSYA'YA GİDECEK

Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini de paylaştı.

Çavuşoğlu, “Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasını önlemek için, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyeceğiz” diye konuştu

Ukrayna ve Rusya arasında Kerç Boğazı'nda yaşanan sorunların çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Çavuşoğu, Akdeniz’deki doğalgaz krizine dair ise şunları söyledi: “Kıbrıs krizi Kıbrıs etrafında sondajlara karşı değiliz. Ama Kıbrıs Türk halkının da haklarını burada garanti altına almalıyız. Rum kesimi bu hakları kabul etse de bunu garanti altına almaktan kaçınıyor.”

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton öncülüğündeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın başkanlığındaki heyet 8 Ocak’ta Ankara’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bolton, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmeden Ankara’dan ayrıldı. Her ne kadar Kalın, “Erdoğan’ın Bolton’a randevu sözü yoktu” dese de aynı saatlerde Erdoğan’ın grup toplantısında Bolton’a yönelik sert ifadeler kullandığı görüldü. Erdoğan, Bolton’a sert sözler söylerken ABD Başkanı Donald Trump’la da her an görüşebileceğini ifade etti.

Peki ne olmuştu? Ankara’nın bir süredir ısıttığı “Fırat’ın doğusuna operasyon” gündeminde değişikliklere neden oldu. Erdoğan, “Yakında başlayacağız” dediği harekatı beklemeye aldığını açıkladı bu sırada Fırat’ın batısındaki Menbic’de YPG, Suriye ordusu kentin güvenliğini sağlamaya çağırdı. YPG-Şam yakınlaşması sonrası ABD’den Türkiye’ye yönelik “Fırat’ın doğusuna operasyon” uyarıları geldi. Son olarak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ziyareti öncesi “Türkiye ile Kürtlere saldırılmayacağına ilişkin anlaşma olmadan askerlerimizi çekmeyeceğiz” dedi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası yaşanan gelişmeler ve Bolton’un Türkiye ziyareti öncesi “Türkiye ile Kürtlere saldırılmayacağına ilişkin anlaşma olmadan askerlerimizi çekmeyeceğiz” demesi göz önüne alındığında toplantının bölgeye dair bundan sonraki pazarlıklar için önemli olacağı tahmin ediliyordu. (HABER MERKEZİ)