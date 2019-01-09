Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusunda adım atmaktan çekinmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler” başlığıyla TBMM Dışişleri Komisyonunda konuştu. Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin Meclis Dışişleri Komisyonu'na yaptığı bilgilendirmede “Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

ABD’nin Suriye’den çekilme açıklaması sonrası yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, “Görüyoruz ki ABD'nin bu kararından ABD'yi vazgeçirmek için çaba sarf eden ülkeler de var. ABD içinde farklı sesler var. Tüm bunları konsolide etmeye çalışıyoruz. Muhataplarımızla bu konuları enine boyuna değerlendiriyoruz. Son günlerde, ABD'nin mazeret olarak, özellikle 'Kürtleri öldürmeyin' gibi söylemlerini de şiddetle reddettiğimizi zaten defaatle söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da dün grup konuşmasında gayet açık net bir şekilde vurguladı. Burada, çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Batılı muhatapların yanı sıra Astana formatında birlikte çalıştıkları Rusya ve İran ile de bu süreci koordine etmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, bugüne kadar sorun yaşanmadığını söylediği İdlib mutabakatının uygulanmasında bundan sonra da sorun yaşanmasını arzu etmediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, “İdlib mutabakatı siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz” dedi.

ERDOĞAN RUSYA'YA GİDECEK

Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini de paylaştı.

Çavuşoğlu, “Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasını önlemek için, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyeceğiz” diye konuştu

Ukrayna ve Rusya arasında Kerç Boğazı'nda yaşanan sorunların çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Çavuşoğu, Akdeniz’deki doğalgaz krizine dair ise şunları söyledi: “Kıbrıs krizi Kıbrıs etrafında sondajlara karşı değiliz. Ama Kıbrıs Türk halkının da haklarını burada garanti altına almalıyız. Rum kesimi bu hakları kabul etse de bunu garanti altına almaktan kaçınıyor.” (HABER MERKEZİ)