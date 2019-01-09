09 Ocak 2019 10:58Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ocak 2019 11:39
Efeler Belediye Başkanı Özakcan CHP’den istifa etti
Aydın’da 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan CHP’den istifa etti.
Fotoğraf: Mesut Özakcan/DHA
Aydın’da Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan CHP’den istifa etti.
Özakcan, “CHP’de siyaset yapma değil hizmet etme olanağı, imkanı kalmadı. Artık CHP burada CHP olmaktan da çıktı, Özlem Çerçioğlu partisi haline dönüştü. Orada yer alıp siyaset yapmanın bir anlamı kalmadı” dedi.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Özakcan'ın yerine belediye başkan adayı olarak Mehmet Fatih Atay'ı açıklamıştı. (Aydın/AA)
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