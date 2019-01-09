Palu ailesine canlı yayında baskın yapıldı, aile üyeleri gözaltında

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesinin bazı üyeleri hakkında ortaya atılan çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi iddialar gündemden düşmezken ailenin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yaptı. Stüdyodaki "Cinci" olarak bilinen Tuncer Ustael ve eşiyle birlikte evdeki aile üyeleri gözaltına alındı.

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, "Kasten adam öldürme suçu" kapsamında, Palu ailesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Müge Anlı'nın programı devam ettiği sırada asayiş büro ekipleri Palu ailesinin evine baskın yaptı. Gözaltı işlemi uygulanan Palu ailesi, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Stüdyoda bulunan izleyiciler gözaltı işlemini alkışlarken, ​Ustael, ilk açıklamasında "Neyse gerçekleri söylüyorum.Biz adam falan öldürmedik. Yemin ederim ki biz öyle bir şey yapmadık" ifadesini kullandı.

AVUKAT: YENİ DELİL GEREKİYORDU, MÜGE ANLI'YI TAVSİYE ETTİM

Öte yandan aileyi temsil eden Kocaeli Barosu avukatlarından Alper Bayrak, ailenin Müge Anlı'nın programına katılmasını kendisinin tavsiye ettiğini söyledi.

BBC Türkçe’den İrem Köker’e konuşan Bayrak, “Kayıp şahıs Meryem'in dosyası 2014 yılında savcılıkça takipsizlikle kapatılmış hukuken yapılması gerekenler de yapıldığından kapalı dosyanın yeniden açılması için yeni bir delil gerekiyordu. Ben de avukat olarak tüm tarafları ofise toplayıp ifade alamayacağıma göre Müge Anlı programını tavsiye ettim” dedi.

Bayrak'ın verdiği bilgiye göre, 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ile ilgili soruşturma dosyası 2014'te takipsizlikle kapatıldı ve ailenin çabalarıyla 2018'de yeniden açıldı. Bayrak, Meryem Tahnal'ın 2009 yılında henüz 6 yaşındayken kaybolan kızı Melike ile ilgili Ferizli Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ceza davasının ise sonuçlanamadığını söyledi. Palu ailesinin kayıp yakınlarını bulmak konusunda “samimi olduklarını” belirten Bayrak, “Bu konuda samimiler zira 2014 tarihinde kapanmış olmasına rağmen kamuoyunun baskısını göze alarak dosyanın yeniden açılması için mücadele etmelerinin başka bir açıklaması olamaz. Bu baskıya rağmen mücadeleye devam etmelerinin sebebi Meryem ve Melike'ye olan sevgi ve özlem duygularıdır” dedi.

YETKİLİLER GEREKLİ ADIMLARI ATTI MI?

Konuyla ilgili yapılan yorumlarda, gerek kayıplarla ilgili gerekse de aile bireylerine yönelik diğer iddialarla ilgili açılan soruşturmaların sonuçsuz kalmasına yönelik eleştiriler dile getiriliyor. Ailenin avukatı Bayrak, yetkili makamların harekete geçtiğini ve gerekli adımları attığını savundu: “Aslında yetkili makamlar harekete geçmiş hatta Körfez savcılığı 2008-2014 arası dosya ile ilgili titizlikle çalışmış ancak maalesef Meryem'e ulaşılamadığı için herhangi bir netice elde edilememiş dolayısıyla takipsizlikle kapatılmış. Ferizli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan kayıp şahıs Melike dosyası da aynı titizlikle devam etmekte ancak Melike'ye de ulaşılamadığı için netice alınamamaktadır.”

Bayrak'ın kast ettiği kayıplarla ilgili davaların hukuki süreci. Bunun dışında bir de programda çocuk istismarı ve darp gibi ortaya çıkan başka soruşturmalar ve ortaya atılan iddialar yer alıyor.

Ailenin programa katılmasıyla birlikte ortaya atılan iddialar ağırlıklı olarak damatları Tuncer Ustael'in üzerinde yoğunlaşıyor. Müge Anlı da savcılığın başta Ustael olmak üzere aile hakkında farklı illerde açılmış olan dosyaları birleştirerek, iddialar hakkında soruşturma açtığını açıkladı. Yapılan yorumlarda ailenin sürekli yer değiştirmesinden dolayı farklı illerde bulunan dosyaların birleştirilmesinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)