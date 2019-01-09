İMO Diyarbakır Şubesi, Çorlu'yu hatırlatarak "Ergani'ye önlem" istedi

İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Ergani ilçesindeki demir yolunda yağış nedeniyle yaşanan durumun fotoğrafını paylaştı, Çorlu’daki tren faciasını hatırlatarak önlem alınmasını istedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Ergani ilçesinde çektiği fotoğrafla demir yolundaki ihmalin olası bir faciaya yol açabileceği uyarısında bulundu. Fotoğraflarla Ulaştırma Bakanlığına çağrıda bulunan Oda, Çorlu’da yaşanan faciayı hatırlatarak ‘önlem alın’ dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın mesajı şöyle: “Ergani’de çektiğimiz bu fotoğraf karesinde demir yolunda menfez bırakılmadığı ve bundan kaynaklı yağmur suyunun biriktiği ve toprak dolguyu boşalttığı görülmektedir. 2. Çorlu vakası yaşanmaması için derhal yetkilileri göreve çağırıyoruz.”

8 Temmuz 2018'de Çorlu'da yaşanan tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)

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