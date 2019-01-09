Firma isterse 8 liralık sigarayı 6.5 liraya indirebilir

Sigaradaki vergi oranı yüzden 63'ten 67'ye çıkarken asgari maktu vergi tutarı ise sıfırlandı. Asgari maktu verginin sıfırlanması 8 liralık sigarada en az 1.5 liralık indirim imkanı yarattı. Buna göre indirim yasağından kurtulan firmalar gelir kaybına uğramayacakları için 1 paket sigarayı 6.5 liraya düşürebilirler.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, sigara üzerindeki Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişikliğin satış fiyatlarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin teknik hesaplamalar netleşmeye başladı.

Yeni düzenleme sonrasında 8 liralık bir paket sigaranın üzerindeki vergi yükü 24 kuruş azalarak 7 liraya düştü. Firmalar bu sigarayı yine 8 liraya satmak isterlerse eskisine oranla paket başına 24 kuruş daha fazla kâr etmiş olacak. Devlet de 24 kuruş vergi kaybına uğrayacak. Ancak firmalar 24 kuruşluk bu kazancı almak yerine 8 liralık sigarayı örneğin 1.5 lira daha ucuza satmak isterlerse, bugüne kadar paket başına elde ettikleri 76 kuruşluk kâr aynı kalacak, sigara 6.5 liraya düşebilecek.

Devletin eski fiyata göre paket başına vergi kaybı ise 1 lira 48 kuruşa çıkacak. Ancak firmaların bu indirimi yapabilmeleri için 12 TL ve 13 liraya sattıkları pahalı sigaralara 50 kuruş ile 3 lira arasında zam yapmaları gerekecek. Tabi ucuz sigara pazarına yoğunlaşan firmalar bu zammı yapmadan da indirime gidebilecek. (HABER MERKEZİ)